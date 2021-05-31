Ростовчанка выиграла в лотерею 10 миллионов рублей Фото: "Столото".

Ростовчанка стала обладательницей 10 миллионов рублей. Девушка выиграла эту крупную сумму в лотерею. Об этом событии сообщает пресс-служба "Столото".

Стоит отметить, что этот выигрыш стал самым крупным с 2011 года. За прошедший период 2021 года жители Ростовской области выиграли 47 миллионов рублей. Десять человек таким образом получили призы от 500 тысяч рублей.

Четверо ростовчан смогли стать миллионерами. А также среди жителей донского края были разыграны три путешествия.

А с 2014 года более шести тысяч человек получили в качестве приза более миллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Программист из Ростовской области выиграл в лотерею автомобиль за 700 тысяч рублей.

Мужчине удалось купить последний билет и он оказался выигрышным.