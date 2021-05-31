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Происшествия31 мая 2021 21:37

Ростовчанина заподозрили в убийстве собутыльника

Злоумышленника удалось задержать лишь через несколько дней
Виктория НикитинаВиктория Никитина
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В Ростове местный житель зарезал своего собутыльника

В Ростове местный житель зарезал своего собутыльника

Фото: "КП" Архив

В Ростове местного жителя подозревают в убийстве своего собутыльника. В отношении него уже возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

Следователям удалось выяснить, что 56-летний ростовчанин 22 мая распивал спиртные напитки со своим 42-летним приятелем рядом с магазином на улице Жмайлова. Внезапно между ними разгорелась ссора и злоумышленник нанес своему оппоненту три удара ножом. после этого он поспешил скрыться с места преступления. Правоохранителям удалось задержать его лишь через несколько дней.

- В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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