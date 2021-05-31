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Происшествия31 мая 2021 21:56

Ростовчанка потеряла 57 тысяч рублей после звонка лжесотрудника банка

Правоохранители занимаются поисками злоумышленника
Виктория НикитинаВиктория Никитина
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Лжесотрудник банка лишил ростовчанку 57 тысяч рублей

Лжесотрудник банка лишил ростовчанку 57 тысяч рублей

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В донской столице местная жительница лишилась крупный суммы денег после звонка телефонного мошенника.

В местный отдел полиции обратилась девушка и сообщила, что ей с неизвестного номера позвонил молодой человек. Он представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он заверил доверчивую ростовчанку, что в данный момент кто-то пытается снять деньги с ее счета. Для защиты накоплений он предложил девушке сообщить ему все данные карты и секретный код из поступившего смс-сообщения. Потерпевшая доверилась мошеннику и предоставила ему всю необходимую информацию. После этого с ее счета пропали 57 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Найти злоумышленника пока не удалось.

ЧП