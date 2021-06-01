В Ростовской области заблокировали несколько сайтов

Всего заблокировали три сайта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По инициативе прокуратуры Красного Сулина были заблокированы несколько сайтов, где размещалась запрещенная в России информация. О наличии опасных данных узнали сотрудники надзорного ведомства во время мониторинга всемирной паутины. Подобная деятельность активизировалась после инцидента с "казанским стрелком", когда молодой парень в одной из городских школ устроил кровавую бойню.

Как сообщили на сайте региональной прокуратуры, на трех сайтах размещали информацию об изготовлении и использовании взрывчатых веществ.

- Статьей 223 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделку или ремонт взрывных устройств, - отметили в ведомстве.

Чтобы ограничить доступ к опасным интернет-страницам, прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением, в котором объяснила необходимость блокировки. Требования были удовлетворены в полной мере.

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