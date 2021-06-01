Ограничения движения в Ростове-на-Дону на июнь 2021: где и когда запретят проезд

На улице Вятской движение ограничат на два месяца.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Ограничения движения в Ростове-на-Дону на июнь 2021 опубликовали в городском департаменте автодорог. Рассказываем, где и когда будет запрещен проезд транспорта в донской столице.
6 ИЮНЯ, 7.30 — 14.00
Где: Магистральная улица — от Южного подъезда до улицы Левобережно
Причина: проведение Открытого Первенства Ростова-на-дону по триатлону
С 9 ИЮНЯ
Где: улица Береговая, в створе дома № 23а и на проспекте Буденновском, в створе дома № 1а.
Причина: инженерно-геологические изыскания.
До какого числа продлятся ограничения, не сообщается.
14 ИЮНЯ — 12 АВГУСТА
Где: улица Вятская — от дома № 60 до дома № 52; на улице Вятской — от переулка Свирской до переулка Ладожского.
Причина: капитальный ремонт участка водовода.
14 ИЮНЯ — 14 ИЮЛЯ
Где: проспект Шолохова — от улицы 14-я Линия до проспекта Шолохова, 11В
Причина: строительство канализационного коллектора
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