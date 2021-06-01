Ограничения движения в Ростове-на-Дону на июнь 2021: где и когда запретят проезд

На улице Вятской движение ограничат на два месяца. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ограничения движения в Ростове-на-Дону на июнь 2021 опубликовали в городском департаменте автодорог. Рассказываем, где и когда будет запрещен проезд транспорта в донской столице.

6 ИЮНЯ, 7.30 — 14.00

Где: Магистральная улица — от Южного подъезда до улицы Левобережно

Причина: проведение Открытого Первенства Ростова-на-дону по триатлону

С 9 ИЮНЯ

Где: улица Береговая, в створе дома № 23а и на проспекте Буденновском, в створе дома № 1а.

Причина: инженерно-геологические изыскания.

До какого числа продлятся ограничения, не сообщается.

14 ИЮНЯ — 12 АВГУСТА

Где: улица Вятская — от дома № 60 до дома № 52; на улице Вятской — от переулка Свирской до переулка Ладожского.

Причина: капитальный ремонт участка водовода.

14 ИЮНЯ — 14 ИЮЛЯ

Где: проспект Шолохова — от улицы 14-я Линия до проспекта Шолохова, 11В

Причина: строительство канализационного коллектора

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