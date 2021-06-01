Что изменится в Ростове-на-Дону с 1 июня 2021: запись в детский сад и ограничения для автомобилистов

Рассказываем, какие изменения начнут действовать в городе. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Начало лета ознаменуется стартом купального сезона, оздоровительной кампании и новых ограничений для автомобилистов. Рассказываем, что изменится в Ростове-на-Дону с 1 июня 2021.

В июне стартует летняя оздоровительная кампания. Всего в Ростовской области будут действовать 756 пришкольных лагерей с дневным пребыванием. С июня по август они будут работать в три смены. Бесплатно отдохнуть в лагере или санатории с полным пребыванием смогут дети из малоимущих семей. Ранее мы писали, как бесплатно получить путевку или компенсировать затраты на нее.

Родителям напоминают, что до 5 сентября можно записать ребенка в первый класс. Заявку можно подать на специальном сервисе и на сайте управления образования. Кроме того, можно обратиться и непосредственно в учебное учреждение.

1 июня в Ростове-на-Дону стартует купальный сезон. Официально в городе будут открыты два пляжа — в парке «Левобережный» и на Зеленом острове. Они будут работать до 1 октября — с 10.00 до 20.00.

В июне начнут действовать новые ограничения движения. Так, 6 июня из-за первенства по триатлону 6 июня перекроют магистральную улицу от Южного подъезда до улицы Левобережной. Проезд будет запрещен с 7.30 до 14.00. Полный список ограничений для автомобилистов опубликован здесь.

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