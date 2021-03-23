Запись в 1 класс в Ростове-на-Дону 2021: как и когда подать документы

Заявки принимаются до 5 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Запись в 1 класс в Ростове-на-Дону 2021 будет проходить с 1 апреля по 5 сентября. Сроки и правила приема утвердили в управлении образования города. «КП-Ростов» собрала всю информацию о том, как подать заявку и сколько ждать зачисления.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ?

Заявление можно подать в электронном виде. Документы будут регистрироваться на следующих ресурсах:

- сайт http://school-go.ru/;

- сайт управления образования — https://uobr.rostovgorod.ru

Чтобы записать ребенка в школу, можно также обратиться в учебное учреждение.

Подать заявление можно в электронном виде. Фото: school-go.ru.

КАК ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА САЙТЕ?

Чтобы заполнить заявление на сайте, нужно выполнить несколько шагов:

- войдите на сайт и введите логин, пароль от Портала государственных услуг;

- заполните заявление по форме

- внесите данные о заявителе

- проверьте правильность заполнения

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ОЧНО?

В каждой школе с 1 апреля будет назначен ответственный за прием заявлений. Этому человеку нужно передать весь пакет документов. Ответственный должен проверить данные и зарегистрировать заявку.

Пока неизвестно, как пройдут линейки в Ростове-на-Дону. Фото: Олег УКЛАДОВ

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

После успешной регистрации вы получите уведомление по электронной почте. В нем говорится, что заявление подготовлено к передаче в школу. В личном кабинете можно отследить, на каком этапе рассмотрения находятся документы.

В течение трех дней заявлению присваивают статус «Подано. Заявка находится на рассмотрении». После этого родителей просят в течение десяти дней прийти в школу и принести весь пакет документов. Если этого не сделать, статус заявки поменяется на «Заявитель не явился в школу». В этом случае нужно пройти регистрацию заново.

Ребенка зачисляют в список учеников в течение недели после приема документов. На каждого ребенка заводится личное дело, в котором будут храниться все документы.

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