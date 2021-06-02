Отключение света в Ростове-на-Дону 2 июня 2021 года: десятки домов останутся без электроэнергии

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 2 июня 2021 года: в городе будут обесточены десятки домов в разных районах. Причиной отключений станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В среду, 2 июня с 8 до 17часов свет отключат на ул. Школьная 18-28, 15-29; ул. Горсоветская 70-88, 77-79; пер. Клавишный 5-13, 20-26.

С 9 до 15 часов электричества не будет на ул. Береговая 16, 41, 51, 51А, 51-57; ул. Седова 8; ул. Нижне-Бульварная 29.

С 9 до 17 часов без электроэнергии останутся жители ул. Вятская 27, 29; просп. Коммунистический 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5; ул. 1-я Краснодарская 43-65, 90/1, 90/4, 90/5, 90/6, 90-94, 92/1, 92/3, 92/5, 92/6, 92/7, 92/4 А, 92/4 Б; ул. Прогрессивная 6-20; Санаторий «Надежда» ул. Подъездная 53А, 55; СНТ Архитектор пер. Радужный, пер. Жизненный; ул. Ленина 42, 42А, 42Б, 49А; ул. Ярослава Галана 1-31, 28-50; ул. Гаккеля 23-41; ул.Тоннельная 9-33; 4-8А; ул.Кооперативная 51-69, 30-58; ул.Красина; ул.Профинтерна 11-35; ул.Караванная; пер.Короленко; пер.Макеевский; пер.Полюсный ; пер.Стандартный; пер.Балтийский.

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