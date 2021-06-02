Народный календарь на 2 июня: облака плыли высоко в небе к хорошей погоде

Народный календарь на 2 июня Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Народный календарь на 2 июня: наши предки считали, что кроты выбирались из нор перед сильным дождем. Если вечером было много росы, то следующий день будет солнечным. Утки непрерывно плескались и ныряли также к дождю. Частый дождь сулил хороший урожай ржи.

Утренняя радуга была символом предстоящего дождя. Солнце садилось в тучу к ненастью. Вечером было тепло и душно снова к дождю. Если во время дождя гуси и утки не прячутся в укрытие, а стоят, вытягивая шеи и поднимая вверх головы, то погода долго не наладится. Пчелы не садились на цветки рябины к ненастному дню.

Если ветер ночью усиливался, то утром ждать холодов не стоило. Цветки мокрицы распускались до девяти часов утра к дневному дождю. Обильный цвет рябины обещал хороший урожай овса. Если вода просветлела после весеннего паводка, то начинает хорошо клевать пескарь и плотва. Лягушки расквакались к хорошему урожаю огурцов. Высокие облака медленно плывут по небу – погода хороша будет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Народный календарь на 1 июня: большое количество еловых шишек - будет хороший урожай огурцов.

Мы узнали, какие приметы есть в народном календаре 1 июня.