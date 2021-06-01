"Маршрутка из ада!": ростовчане в шоке от того, в чем их возят по городу

Микроавтобус резко выделяется на фоне остального транспорта. Фото: соц. сети, паблик "оБлики Ростова"

"Маршрутка из ада", - так нарекли общественный транспорт, который возит людей по Ростову-на-Дону. Микроавтобус с символичным номером 113 резко выделяется на фоне остальных. Оказавшись внутри, человек перестает видеть дорогу из-за толстого слоя краски на всех окнах, кроме лобового, водительского. Люди в социальных сетях пишут, что ориентироваться в городе остается только по памяти или при помощи гаджетов.

- В маршрутке было душно, как в преисподней. Ужасно пахло. Окна закрасили из баллончика. Внутри кромешная тьма, улицы не видно. Пришлось включать навигатор, чтобы понять, где выходить, - написал возмущенный пассажир.

Фото: соц. сети, паблик "оБлики Ростова"

В департаменте транспорта сообщили, что маршрутка не попадает под их зону ответственности. По словам главы ведомства Христофора Ермашова, подобного хлама на городских маршрутах нет. № 113 - межмуниципальный маршрут относится к министерству транспорта. Действительно, маршрутка ходит через весь город: от ГПЗ-10 до ТЦ "Мега".

В региональном министерстве транспорта "КП-Ростов-на-Дону" пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время и ответить на главный вопрос: законно ли выпускать подобный транспорт на линию?

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