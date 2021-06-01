Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 1 июня: в городе семибалльные пробки

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 1 июня: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в семь баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, проспекте Сиверса, улице Варфоломеева, проспекте Михаила Нагибина, улице Шаумяна, улице Береговой, улице Курской, улице Текучева, улице Красноармейской, улице Максима Горького, проспекте Соколова, проспекте Театральном, проспекте Буденновском и проспекте Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Зоологическая, Цезаря Кунникова, Доватора, Малиновского, Всесоюзная и проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, Орбитальная, Обсерваторная, а также по проспекту Королева и проспекту Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Вятская, Киргизская, Троллейбусная и Менжинского. Кроме того, с трудом можно проехать и по проспекту Шолохова.

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