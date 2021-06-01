Основатель донской "джинсовой" империи продал свое детище почти за семь миллиардов долларов

Основатель "Глории Джинс" продал свою компанию. Фото: аккаунт Владимира Мельникова в Инстаграм Фото: Соцсети

Основатель компании "Глория Джинс" ростовчанин Владимир Мельников продал свое детище. Он заявил об этом в сторис в своем аккаунте в соцсети Facebook.

Мельников опубликовал видеозапись, на которой он со своими коллегами празднует продажу своего предприятия. На ней он заявляет, что получил на этой сделке почти семь миллиардов рублей.

- Мы отмечаем продажу нашей компании за шесть миллиардов 800 миллионов долларов, которые нам дали инвесторы. Ура!, - заявляет Владимир Мельников в ролике. Видео предваряет черный квадрат с надписью "Глория Джинс".

Владимир Мельников даже озвучил покупателя, но было недостаточно хорошо слышно. Чуть позже основатель компании написал на своей страничке: "Семь чемоданов тугриков!" и все подписчики тут же бросились его поздравлять с продажей.

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