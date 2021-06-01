Городские власти провели мониторинг цен на овощи и фрукты в Ростове

В Ростове промониторили цены на овощи и фрукты. Фото: администрация Ростова

В донской столице городские власти промониторили цены на овощи и фрукты. Чиновники проанализировали ценники в гипермаркетах, на рынках и на ярмарке на территории старого аэропорта. Список цен был опубликован на сайте городской администрации.

Итак:

- цены в магазинах: клубника – от 99,99 до 259,90 руб., бананы – от 59,89 до 89,90 руб., апельсины – от 57,89 до 79,90 руб., яблоки – от 76,89 до 235,90 руб., картофель – от 39,90 до 119,99 руб., огурцы – от 59,99 до 154,99 руб., томаты – от 99,89 до 339 руб., лук – от 27,39 до 39,99 руб.

- цены на Центральном рынке: клубника- от 130 до 300 рублей за 1 кг, бананы - от 80 до 130 рублей, апельсины - от 100 до 250 рублей, яблоки - 70-150 рублей, картофель - от 30 до 160 рублей, огурцы – от 60 до 130 рублей, томаты - от 140 до 250 рублей, лук – от 40 до 70 рублей за килограмм.

- цены на ярмарке в старом аэропорту: клубника - от 80 до 120 руб./кг, бананы – от 55 до 64 руб./кг, апельсины – от 25 до 35 руб./кг, яблоки – от 53 до 55 руб./кг, картофель – от 30 до 35 руб./кг, огурцы – от 45 до 50 руб./кг, томаты – от 80 до 100 руб./кг, лук – от 25 до 30 руб./кг.

- В целом, в городе по результатам проведенного мониторинга фактов резкого повышения цены на овощную продукцию не зафиксировано. В части товарного запаса изменений не произошло, овощная продукция как местных, так и импортных производителей представлена в торговой сети города, - сообщил начальник «Управления торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону» Константин Тихонов.

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