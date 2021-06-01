Из Ростова в Абхазию станут ходить экскурсионные поезда

Из Ростова в Абхазию станет ходить экскурсионный поезд Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из донской столицы будут ходить экскурсионные поезда в Абхазию. Курсировать они начнут уже с 1 июля. Об этом сообщил в эфире телеканала "Гагра ТВ" помощник гендиректора компании «Абхазские железные дороги» Октай Хазириши.

Поезд будет делать всего три остановки. Все они будут в Абхазии — Гагры, Новый Афон и Сухуми. Пассажиры будут проводить ночи в вагонах, а в каждом городе туристы проведут один день. В поезде будет охрана, а в состав его будет включен вагон-ресторан.

Одновременно в поезде смогут ехать до 500 пассажиров. Они проведут в пути три дня и две ночи.

Но перед запуском состава в Абхазии будет необходимо привести в порядок фасады вокзалов на станциях и облагородить территорию. Возможно, в этом им поможет итальянская компания Global Arredi. Они предложили свою помощь в подготовке проектов реставрации вокзалов и железнодорожных станций Абхазии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из Ростова в Абхазию снова начнут курсировать поезда.

Кроме того, будут и проходящие поезда.