Из Ростова в Абхазию станут ходить экскурсионные поезда

Из Ростова в Абхазию станет ходить экскурсионный поезд
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Из донской столицы будут ходить экскурсионные поезда в Абхазию. Курсировать они начнут уже с 1 июля. Об этом сообщил в эфире телеканала "Гагра ТВ" помощник гендиректора компании «Абхазские железные дороги» Октай Хазириши.
Поезд будет делать всего три остановки. Все они будут в Абхазии — Гагры, Новый Афон и Сухуми. Пассажиры будут проводить ночи в вагонах, а в каждом городе туристы проведут один день. В поезде будет охрана, а в состав его будет включен вагон-ресторан.
Одновременно в поезде смогут ехать до 500 пассажиров. Они проведут в пути три дня и две ночи.
Но перед запуском состава в Абхазии будет необходимо привести в порядок фасады вокзалов на станциях и облагородить территорию. Возможно, в этом им поможет итальянская компания Global Arredi. Они предложили свою помощь в подготовке проектов реставрации вокзалов и железнодорожных станций Абхазии.
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Кроме того, будут и проходящие поезда.