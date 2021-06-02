Водитель иномарки в Ростове протаранил припаркованный автомобиль и погиб

В донской столице случилась смертельная авария Фото: "КП" Архив

В донской столице случилась авария с участием иномарки и припаркованного отечественного автомобиля.

Инцидент произошел около трех часов ночи на улице Варфоломеева в районе дома №260. По предварительным 36-летний лишенный прав водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением и врезался в припаркованную без нарушений машину ГАЗель будка.

Удар был настолько сильным, что водитель иномарки скончался на месте происшествия от полученных травм. Прибывшие к месту происшествия медики смогли лишь констатировать его смерть.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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Личности погибших уже установили, это мужчины 46 и 32 лет.