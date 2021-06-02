К утру 2 июня в Ростовской области умерли еще 16 пациентов с коронавирусом

Сейчас в больницах региона лечат 1 104 пациента Фото: Мария ЛЕНЦ

По состоянию на 2 июня, в Ростовской области за сутки с коронавирусом умерли еще 16 человек. Речь идет о 10 женщинах и 6 мужчинах. У них были сопутствующие хронические заболевания. Информация об этом появилась на сайт донского правительства.

Вчера сообщали о 5 скончавшихся. Таким образом, с начала пандемии в регионе не смогли спасти уже 4 449 человек. Сейчас в больницах региона лечат 1 104 пациента, 19 из них находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 100 - на неинвазивной ИВЛ.

За 24 часа лаборатории проверили 9 736 анализов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения - 221,8. Прививки уже сделали 339 227 человек, за сутки - 4 495.