Отключение света в Ростове-на-Дону 3 июня 2021 года: в городе на несколько часов отключат свет

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 3 июня 2021 года: в нескольких районах города будет отключен свет. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В четверг, 3 июня, с 8 до 17 часов свет отключат на ул. Школьная 11-13; ул. 40-я Линия 60-84, 17-41; ул. Тюхряева 56-66, 61-77; пер. Клавишный 2-12; пер. Агрономический 2-26, 1-19.

С 9 до 15 часов будут обесточены ул. Седова 65-101, 10-14, 14А, 14Б, 16; просп. Богатяновский Спуск 3, 3А, 5, 2-4; ул. Береговая 16А, 67.

С 9 до 17 часов отключения ожидаются на ул. Шатурская 23-55, 18-42; ул. Волгостроевская 1-35, 2-42; ул. Кржижановского 77-115, 96-130; пер. Гельца 1-19, 2-16; ул. Марины Расковой 1-11, 2-14; ул. Герцена 87-135; ул. Якуба Колоса 1-7, 2-8; ул. Владиленская 223; ул. Депутатская 3, 2-24; ул. Минераловодская 8-24, 1-29; ул. Никитина 2-10; ул. Республиканская 7-11, 2-16, 17; ул. Вавилова 46, 48, 48/1, 52, 52.

С 10 до 14 часов воспользоваться электроприборами не смогут жители ул. Подтелкова 2-18; ул. Нансена 78-96; ул. Крайсовпрофовская; пер. Винницкий; пер. Сибирский; пер. Ушакова; ул. Подтелкова 1-23.

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