Народный календарь на 3 июня: стоит туман - будут активно расти грибы

Народный календарь на 3 июня Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Народный календарь на 3 июня: наши предки считали, что, если этот день был ненастным, то ненастной будет и осень. Если было умеренно тепло днем и ночью - ненастье будет затяжным. Если ночью на небе исчезали маленькие звезды, то следовало ожидать дождя. Хорошо цветущая рябина была символом хорошего урожая льна.

Девушки в этот день днем кос не заплетали, чтобы волосы стали похожими на лен – светлыми и длинными. Если появлялись мухоморы, то это значило, что скоро появятся белые грибы. Если сыроежки появлялись раньше белых грибов, то отправляться в лес с корзинкой не стоило. Голос начинал звенеть к плохой погоде. Если на восходе солнца ощущается духота это к ненастной погоде.

Если радуга появлялась на западе, то это к дождю. Если погода была тихой, то нужно было сеять лен. Кукушка куковала к хорошей погоде. Если дождь с градом пронесется в этот день, то 3 декабря выпадет снег крупой. Если луна была будто в кругу, то это к пасмурному дню. Если над лесом стоял туман, то активно начнут расти грибы.

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