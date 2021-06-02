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Общество2 июня 2021 18:44

Штормовое предупреждение: Калмыкию накроют проливные дожди со шквалистым ветром

Непогода продлится несколько дней
Дадаян ДавидДадаян Давид
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Во время урагана не стоит парковать авто под деревьями.

Во время урагана не стоит парковать авто под деревьями.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В республике Калмыкии в ближайшие несколько дней ожидается резкое ухудшение погодных условий. Штормовое предупреждение опубликовали в региональном МЧС. По данным спасателей, вплоть до 3 июня ожидаются проливные дожди и шквалистый ветер.

Так, завтра в среду на территории Калмыкии предсказывают комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Вместе с ливнями на регион обрушится и град, способный испортить припаркованные на улице автомобили. Скорость ветра вырастет до 25 метров в секунду. Кроме того, местные застанут раскаты грома и грозу.

Спасатели прогнозируют возникновение различных происшествий. Участки и районы, находящиеся в низине, могут быть затоплены. Кроме того, есть вероятность обрушения легких строений и слабо закрепленных конструкций. Не исключен повал старых деревьев и порывы линий электропередач.

- В целях безопасности закройте окна в помещениях. По возможности паркуйте автомобиль в гараж или оставляйте вдали от деревьев. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие строения, - отметили в региональном МЧС.

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