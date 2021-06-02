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Общество2 июня 2021 18:30

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 2 июня: шестибалльными заторами скован город

Выяснили, где образовались пробки в Ростове-на-Дону на 2 июня 2021
Виктория НикитинаВиктория Никитина
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Вечерние пробки в Ростове

Вечерние пробки в Ростове

Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 2 июня: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, проспекте Сиверса, улице Варфоломеева, проспекте Михаила Нагибина, улице Шаумяна, улице Курской, улице Текучева, улице Красноармейской, улице Максима Горького, проспекте Буденновском и проспекте Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Лесопарковая, Цезаря Кунникова, Доватора, Малиновского, Всесоюзная и проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Орбитальная, а также по проспекту Королева и проспекту Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улице Вятской. Кроме того, с трудом можно проехать и по проспекту Шолохова.

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