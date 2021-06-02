Пожилой дончанин оказался под стражей после убийства сожительницы

В Ростовской области мужчину осудят за убийство гражданской супруги Фото: "КП" Архив

В Ростовской области местного жителя заподозрили в убийстве своей сожительницы. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"

Следователи выяснили, что в ночь с 23 на 24 мая 50-летний мужчина у себя дома в городе Таганроге распивал спиртные напитки со своей 60-летней сожительницей. Внезапно между ними разгорелась ссора и он стал избивать ее руками по голове и туловищу. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления.

- В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

В настоящее время ведется расследование по факту преступления, проводятся проверки и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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