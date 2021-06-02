Дончанка зарезала своего супруга в порыве гнева

В Ростовской области местная жительница зарезала своего мужа Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области местную жительницу заподозрили в убийстве своего супруга. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".

Следователи выяснили, что 65-летняя местная жительница 1 июня распивала спиртные напитки вместе со своим супругом дома в Усть-Донецком районе. В какой-то момент между ними разгорелась ссора и в порыве гнева женщина нанесла своему оппоненту не менее десяти ударов ножом. От полученных ранений мужчина скончался на месте преступления.

- В настоящее время подозреваемая задержана. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

В настоящее время следователи проводят проверку по факту преступления и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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