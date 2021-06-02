В Западном микрорайоне сгорел торговый павильон

В Ростове сгорел торговый павильон Фото: "КП" Архив

В донской столице сгорел торговый павильон.

Инцидент произошел в среду, 2 июня, около восьми часов утра на улице Зорге в Советском районе города. Валящий из здания торгового павильона дым заметили очевидцы, они-то и вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено два квадратных метра помещения. В 8:02 им удалось локализовать возгорание, а уже через минуту пожар был полностью потушен. К счастью, в огне никто не пострадал. В настоящее время причина возникновения пожара остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались девять человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове загорелся автобус с пассажирами.

Предварительной причиной названа неисправность узлов.