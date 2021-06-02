Ростовчане взломали экран на фасаде ТЦ "Горизонт"

Ростовчане взломали экран на ТЦ "Горизонт" и сразились в игре. Фото: "Ростов Главный" Фото: Соцсети

Ростовчанам довелось взломать огромный экран на фасаде торгово-развлекательного центра "Горизонт". Об этом сообщили в одном из городских пабликов в соцсети.

Компания молодых людей расположилась на барных стульях прямо посреди тротуара на проспекте Михаила Нагибина. Они каким-то неведомым образом смогли подключить к большому экрану игровую приставку и сразиться друг с другом в игре "Мортал Комбат" прямо на всеобщее обозрение.

Происходящее записали на видео проходившие мимо очевидцы. Запись была опубликована в интернете. Пользователи не смогли удержаться от комментариев по поводу произошедшего.

"Два парня увидели что по экрану крутят мортал комбат, или что-то похожее. Вынесли два джойстика, два стула и делают вид что крутые хакеры", "Они исполнили мою мечту", "Кайф, но экран не очень подходит", - высказали свое мнение ростовчане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"С ветерком!": В Ростове водитель на иномарке залетел в "Горизонт".

Автомобилист чудом не сбил статую "Бэтмэна", а после врезался в главный вход торгового центра.