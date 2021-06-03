Администрация Новочеркасска принесла извинения за сбой работы аттракционов 1 июня

Глава Новочеркасска принес извинения за сбой в работе аттракционов 1 июня Фото: Андрей АБРАМОВ

Глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко извинился перед местными жителями за сбой работы аттракционов в Александровском парке, который произошел в День защиты детей. Искренние извинения он опубликовал в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

В праздничный день абсолютно все аттракционы в парке должны были обслуживать всех посетителей до 18 лет абсолютно бесплатно. Но произошел некий сбой и оказалось, что платить не надо лишь за карусели для самых маленьких. Раздосадованные новочеркассцы стали писать свои жалобы главе городской администрации.

- Горожане жаловались мне в личных сообщениях, выражали недоумение в социальных сетях. Но хуже всего то, что разочарованы и обижены были главные герои вчерашнего дня — дети. Как глава администрации и человек, несущий личную ответственность за всё, что происходит в Новочеркасске, я приношу глубочайшие извинения за случившееся. Подобные ошибки абсолютно недопустимы! Мы уже начали тщательную проверку, по итогам которой все причастные будут строго наказаны, а ошибки — учтены, - написал Лысенко.

Он также пообещал, что уже в будущую субботу, 5 июня, с 10:00 до 21:00 в парке снова будет объявлен день бесплатных развлечений. Несовершеннолетние жители Новочеркасска смогут-таки бесплатно прокатиться на всех желаемых аттракционах. Напомним, что на некоторые карусели малышам вход разрешен только в сопровождении взрослых, родителям свой билет оплатить все-таки придется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Мы - пример": в День защиты детей ростовские знаменитости высказались на тему праздника.

Одни считают, что думать о своих малышах надо еще до их рождения, другие призывают давать им право выбора.