Нарушителей ПДД в донском регионе будут ловить "Паутиной"

В Ростовской области нарушители ПДД будут попадать в "Паутину". Фото: правительство РО

В донском регионе в скором времени начнет свою работу программа "Паутина". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Это программное обеспечение позволит автоматизировать работу с вынесением постановлений за административные правонарушения на дороге. С ее помощью даже можно будет, используя камеры видеофиксации, обнаружить и перехватить нарушителя.

- В перспективе "Паутина" станет частью системы рассылки штрафов и их электронного обжалования в рамках портала Госуслуг, - говорится в тексте сообщения.

А также на заседании обсудили безопасность детских перевозок, с начала 2021 года в отношении компаний, перевозящих организованные группы детей, а также организаторов перевозок было составлено более 700 протоколов. К административной ответственности привлечены 36 физических лиц, 10 индивидуальных предпринимателей, 329 юридических лиц и 332 должностных лица.

Общая сумма штрафов достигла 1,7 миллиона рублей.

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