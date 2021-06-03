Пострадавших аксайских предпринимателей поддержали деньгами из-за рубежа

Денежный перевод поступил из Турции от неизвестного человека Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Пострадавших предпринимателей из Аксайского района поддержали деньгами из-за рубежа. Перевод поступил из Турции от неизвестного человека. Об этом в соцсетях рассказали сами бизнесмены.

- Поступил перевод на 100 тысяч рублей. Эти деньги отправил человек из Турции. Он не хочет называть своего имени и название компании, - написали донские предприниматели.

Материальную помощь приняли с удивлением и благодарностью. Предположительно, поступившую сумму потратили на подготовку к флешмобу - представители закрытых рынков собирались закупить майки с одинаковым принтом.

Возможно, новые футболки бизнесмены примерили вчера, 2 июня. В этот день около здания областного правительства в Ростове собрались десятки одинаково одетых людей. Участники массового сбора в том числе планировали встретиться с губернатором Василием Голубевым, чтобы лично попросить о помощи. До этого стихийный сбор организовали рядом со зданием донской прокуратуры. Известно, что все собрания прошли довольно спокойно, за порядком следили правоохранители.