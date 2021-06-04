Отключение света в Ростове-на-Дону 4 июня 2021 года: свет отключат в разных районах города

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 4 июня 2021 года: в городе свет отключат в десятках домов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В пятницу, 4 июня, с 9 до 13 часов отключат свет ул. 6-я линия 7, 9; ул. 8-я линия 1-11, 2-20; ул. 10-я линия 1-15, 2-16; ул. Майская 30-42.

С 9 до 14 часов обесточат ул. Б. Садовая 33.

С 9 до 16 часов электроэнергия будет отсутствовать ул. Пушкинская 175А; пер. Университетский 62.

С 9 до 17 часов электричество отключат ул. Андрея Сладкова 29-35,70, 82-90; ул. Калинина 59, 63-65,74-78; ул. Крайняя 21-69, 26-76, 46; ул. Осипенко 16-62; ул. Добровольского 9, 9/1, 11, 11А, 11/1, 11/2,11/6, 11/7, 13; ул. Доватора 146/1.

С 10 до 14 часов света не будет на ул. Ленина 109А, 107, 107/1, 107/2, 107/3, 109, 109/1.

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