Народный календарь на 4 июня: в этот день гадали по березовым венкам на воде

Народный календарь на 4 июня Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Народный календарь на 4 июня: наши предки считали, что, если звезды светили тускло, то это к дождю. Солнце светило днем сквозь облака тоже к дождю. Много росы в этот день было к плодородному году, а частые туманы сулили хороший урожай грибов. Появление большого количества пауков и оводов было символом хорошего урожая огурцов.

Темные ночи в июне обещали хороший урожай плодов и диких ягод. Соловей пел всю ночь к ясному дню. Если с утра на листьях канн появлялась вода, то это к дождю днем. С вечера лягушки квакали громко к ведру. Северный ветер разгонит грозовые тучи. Веселое щебетание птиц было символом хорошей погоды. Черные круги вокруг звезд появлялись к ненастью.

В этот день было принято собирать васильки. Этот цветок в народном сознании напрямую был связан с василиском. Васильковый цвет считался бездонным и завораживающим. Также в эту дату гадали по березовым венкам на воде. Если венок тонул - быть несчастью, плавал - добрый знак.

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