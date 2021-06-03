В Ростове начал свою работу "профессиональный обниматель"

В Ростове появился "профессиональный обниматель" Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В донской столице начал работать "профессиональный обниматель". Он опубликовал объявление о предоставлении своих услуг на популярном портале.

- Выезд на дом, часовая оплата. Не интим. Интима, массажа нет. Психологическая помощь! — написал ростовчанин Роман в своем объявлении.

Парень оказывает свои услуги в Ленинском районе города. За выполненную работу он просит всего тысячу рублей. По словам Романа, обслужить он готов только женщин, а мужчинам нужно проходить мимо и "завидовать, молча".

Для подтверждения того, что услуги действительно оказываются, горожанин приложил фотографии с нескольких уже состоявшихся встреч.

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