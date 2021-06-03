На ремонт тротуаров в Ростове потратят более 14 миллионов рублей

В Ростове отремонтируют тротуары Фото: "КП" Архив

В донской столице проведут масштабный ремонт тротуаров. Об этом сообщается на портале госзакупок. На проведение работ планируется выделить 14,4 миллиона рублей. Деньги будут выделены дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры.

В тексте документа говорится, что на ремонт тротуара на улице Мурманской в промежутке от улицы Днепропетровской до Абаканской планируется выделить 4,4 миллиона рублей, а на тротуар на улице Горсоветской от переулка Агрономического до Крымского потратят 2,9 миллиона рублей.

В порядок также запланировали привести тротуар на улице Берберовской от улицы Вересаева до поворота на ЖК «Сокол град». На эти цели будет потрачено 3,3 миллиона рублей. На проспекте Стачки от Мильчакова до Малиновского работы обойдутся в 2,1 миллиона рублей.

Ремонтные работы планируется завершить до 20 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону отремонтируют тротуары.

На эти цели выделили 47 миллионов рублей.