Ростов был признан самым общительным городом России

Ростов признан самым общительным городом Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Ростов-на-Дону был признан городом с самыми общительными людьми в России. Об этом сообщили в независимом исследовательском агентстве «Zoom market».

Ростовчанам было предложено поучаствовать в социологическом опросе. Горожане ответили всего на пять вопросов: насколько сложно заговорить с незнакомцем, легко ли завязать новое знакомство, широк ли его круг общения, проводит ли он досуг в кругу друзей и может ли назвать себя общительным человеком? Всего в опросе поучаствовали 2 760 россиян из 23 городов страны в возрасте от 18 до 73 лет.

В ходе этого опроса стало ясно, что жители донской столицы являются самыми общительными в сравнении с остальными. На второй строчке в рейтинге оказался город Иваново, а третью позицию занял Краснодар. В пятерке лидеров также оказались Брянск и Севастополь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростов признан самым бестактным городом в России: с этим согласны не все.

Эксперты посчитали, что жители донской столицы часто нарушают этикет общения: перебивают своих собеседников и вмешиваются в диалоги.