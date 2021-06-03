Тренера и игроков "Ростов-Дона" вызвали в сборную России

Гандболистки донского клуба отправились в сборную России. Фото: ГК "Ростов-Дон"

В сборную России по гандболу вызвали ассистента главного тренера «Ростов-Дона» и семь игроков команды. Российская команда начнет подготовку к Олимпийским играм в Токио, которая начнется уже 23 июля и закончится 8 августа.

- Тренерский штаб команды под руководством Алексея Алексеева вызвал на тренировочные сборы семь игроков - Владлену Бобровникову, Анну Вяхиреву, Викторию Калинину, Полину Кузнецову, Ксению Макееву, Юлию Манагарову и Анну Сень. Помогать Алексееву будет ассистент Томаш Хлавати, - сообщили в пресс-службе донского клуба.

На тренировочные сборы также поедет и вратарь команды Анастасия Лагина. Она в будущем сезоне будет представлять ростовскую команду.

Тренировочные сборы начнутся в Сочи уже 14 июня. Они будут проходить на базе спортивного центра «Юг Спорт» и продлятся до 26 числа. Затем вся команда снова соберется в Новогорске и вылетят Нидерланды. Там пройдет товарищеский турнир.

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