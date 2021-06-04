В Ростовской области запретили ремонтировать днем трассу М-4 «Дон»

Ремонт также должны прекращать в случае заторов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летом в Ростовской области на М-4 «Дон» запретили проводить дорожные работы в дневное время. Специалисты могут выполнять только очистку покрытия. Любой ремонт теперь должны вести по ночам. Об этом сообщили в правительстве региона.

- В случае заторов свыше двух километров должны прекращать ремонт, чтобы восстановить движение по всем полосам, - прокомментировали в пресс-службе донского правительства.

Ранее в Заксобрании области рассказали, что сейчас на Дону нормам отвечают 54,8% муниципальных и 53,2% региональных дорог. При этом более 8 км из них - грунтовки. Всего на масштабное обновление трасс требуется около 160 млрд рублей, но сейчас в распоряжении властей есть всего 21,8 млрд рублей.

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