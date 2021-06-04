В Ростовской области ищут пропавшую 83-летнюю женщину

83-летняя женщина из Волгодонского района могла потерять память и не найти дороги домой. Фото: группа поискового отряда "ЛизаАлерт Юг".

Волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт Юг» ведут поиски жительницы Волгодонского района Галины Васильевны Шурховецкой. 83-летняя женщина исчезла 2 июня. В последний раз ее видели в садовом товариществе «Летний сад» поселка Новоселый Волгодонского района.

Пропавшую можно узнать по росту — 160 см, худощавому телосложению, коротким седым волосам и зеленым глазам.

Была одета в черно-зеленую куртку, бордовую рубашку, укороченные брюки, коричневые гольфы и красную шапку. На ногах — приметные тапки с изображением кошек.

Волонтеры поискового отряда отмечают, что женщина может находиться в любом районе области, допускают, что она могла потерять память и не найти дороги домой. Отряд нуждается в добровольцах для поисков Галины Шурховецкой. Любую известную информацию просят сообщить по номеру ниже.

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АЛЛО!

Если вы что-либо знаете о местоположении Галины Шурховецкой, просьба обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.