Отключение света в Ростове-на-Дону 5 июня 2021 года: три улицы останутся без света в выходной день

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 5 июня 2021 года: в донской столице жителям трех улиц предстоит остаться без света в выходной день. Причиной этого обесточивания станет проведение в городе технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В субботу, 5 июня, с девяти часов утра и до пяти часов вечера без возможности воспользоваться электроприборами останутся жители улицы Нагорная 2-84, 1-69; переулка Солдатский 7-13, 10-12; переулка Защитный 14-18, 11-21.

Стоит отметить, что свет на этих улицах будет отключаться из-за технических работ в течение четырех дней - с 5 по 9 июня. Включать электричество местным жителям будут давать в ночное время суток.

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