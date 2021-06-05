Народный календарь на 5 июня: листья клевера опускались к дождю

Народный календарь на 5 июня Фото: "КП" Архив

Народный календарь на 5 июня: наши предки считали, что обильный цвет боярышника предвещал суровую зиму. Жуки летали резво и с жужжанием к солнечному дню. Большое количество оводов сулило хороший урожай огурцов. Если трава с утра пахла сильнее обычного, то это к дождю.

Если пчелы роем летали вокруг цветущей рябины, то на следующий день погода непременно будет ясной. Много муравьев вокруг муравейника тоже были символом хорошей погоды. Обильный цвет рябины обещал хороший урожай конопли. Если Млечный путь был тусклым, то это к сырой погоде. Если после дождя быстро пропадала роса, то это значило, что погода скоро улучшится. Если акация широко раскрывала лепестки, а на концах венчиков появлялись капельки нектара, это к предстоящей непогоде.

Листья клевера опускались и прикрывали цветочные головки к дождю. Если рассаду белой капусты требовалось поливать чаще обычного, то начало июля будет сырым. Мошки и комары вились тучами к хорошей погоде. Восход солнца сопровождался духотой к ненастью. А также в этот день принято было заканчивать высадку огурцов.

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