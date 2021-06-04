"Ростовскую транспортную компанию" возглавил бывший коллега Алексея Логвиненко

В Ростове назначен новый генеральный директор МУП "РТК"

В донской столице назначили нового генерального директора муниципальной «Ростовской транспортной компании». Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Эту должность занял Вадим Шкабарня. Исполнять свои обязанности он начал уже 26 мая. Стоит отметить, что раньше он был сослуживцем сити-менеджера Алексея Логвиненко. Он работал под руководством нынешнего главы ростовской администрации в управлении экономической безопасности ГУ МВД по Ростовской области. А также он сменил уволившегося в апреле Александра Рюмшина.

Напомним, что в настоящее время «Ростовская транспортная компания» владеет всеми городскими троллейбусами и трамваями города.

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