Донской бизнесмен предстанет перед судом за невыплату зарплаты сотрудникам

В Ростовской области бизнесмен задолжал своим сотрудникам более миллиона рублей Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области завершилось расследование в отношении бывшего директора одного из местных предприятий. Он обвиняется в совершении преступления по статье 145.1 УК РФ "Невыплата заработной платы свыше двух месяцев".

Следователи выяснили, что бизнесмен с марта по август 2018 года не выплачивал зарплату работникам своего предприятия. Стоит отметить, что в кассе предприятия были деньги для произведения выплат, но владелец предприятия расходовал денежные средства на другие нужды. Таким образом, бизнесмен оказался должен 21 сотруднику. Общая сумма задолженности составила более миллиона рублей.

Во время предварительного следствия на имущество обвиняемого был наложен арест на сумму почти два миллиона рублей.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области местного жителя заподозрили в нападении на полицейских.

Злоумышленник избил трех стражей порядка.