За тяжкий вред здоровью, убийство и наркотики осудят дончанина

В Ростовской области по трем статьям осудят местного жителя Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Красносулинские следователи завершили расследование по делам в отношении 35-летнего жителя Гуково. Он обвиняется в преступлениях по статьям 105 "Убийство", 228 "Незаконное приобретение и хранение наркотических средств" и 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Следователям удалось выяснить, что в январе 2019 года обвиняемый поссорился со своим 50-летним знакомым, в порыве гнева он накинул ему на шею веревку и задушил оппонента. Злоумышленник попытался скрыть свое преступление и спрятал тело в подвале почти разрушенного здания, которое находилось неподалеку и скрылся.

А в ноябре 2020 года он, будучи в состоянии алкогольного опьянения повздорил со своей матерью и сильно ударил ее кулаком по лицу. Нанесенные повреждения были квалифицированы, как средне тяжелые. Кроме того, при обыске у него было обнаружено наркотическое средство (каннабис) в значительном размере. Его он хранил для собственного употребления. Сейчас обвиняемый находится под стражей.

- В настоящее время по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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