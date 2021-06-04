В донском регионе от коронавируса скончались еще 18 местных жителей

В Ростовской области от коронавируса скончались еще 18 человек Фото: "КП" Архив

В донской столице вновь увеличилось количество смертельных исходов от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

За минувшие сутки было зарегистрировано еще 18 смертей от опасной болезни.

- Жертвами коронавируса в регионе стали 13 женщин, 56, две по 69 лет, две по 71 году, 74, 75, 79, две по 82 года, 83, 85, 91 года, и пятеро мужчин - 61, двое по 66 лет, 69, 74 лет, - говорится в тексте сообщения.

Стоит отметить, что все скончавшиеся имели сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Но важно и то, что в тяжелом состоянии до сих пор находятся еще 18 человек, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, за их жизни изо дня в день продолжают бороться врачи.

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