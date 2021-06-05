На ремонт проспекта Буденновского потратят более 168 миллионов рублей

В Ростове отремонтируют проспект Буденновский Фото: "КП" Архив

В донской столице в этом году запланировали отремонтировать проспект Буденновский. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону уже занялась поисками подрядчика, который будет проводить ремонтные работы. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 30 июня. На выполнение контракта будет выделено 168,6 миллиона рублей.

На эти средства потенциальный подрядчик должен будет отремонтировать участок проспекта в промежутке от улицы Нансена до улицы Темерницкой. Согласно опубликованной документации, все работы планируется окончить 1 сентября.

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