В Ростовской области коронавирус подтвердился еще у 159 местных жителей

В Ростовской области опасную инфекцию подхватили еще 159 человек Фото: "КП" Архив

В Ростовской области опять возросло количество зараженных новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки опасное заболевание подтвердилось у 159 местных жителей. Таким образом, общее число заболевших увеличилось до 94 996 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 2261. Коэффициент распространения инфекции - 0,89, - говорится в сообщении.

На данный момент в инфекционных больницах находятся более тысячи человек с подозрением на коронавирус. Стоит отметить, что в госпиталях семеро заболевших находятся в тяжелом состоянии. Все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, за их жизни изо дня в день борются врачи.

Но спасти удается далеко не всех. Только за минувшие сутки от опасной инфекции скончались 11 человек. Так количество летальных исходов за весь период увеличилось до 4 499.

Но, к счастью, увеличилось и количество выздоровевших. За вчерашний день победить инфекцию смогли 303 человека. Таким образом, общее количество излечившихся достигло 85 638.

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