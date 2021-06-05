Около 60 нелегальных табачных ларьков снесли в Ростове

В Ростове снесли незаконные табачные ларьки. Фото: администрация Ростова

В донской столице за истекший период 2021 года властями было составлено более 1,1 тысячи административных протоколов в отношении предпринимателей, которые самовольно разместили свои ларьки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

За минувшие полгода были снесены 194 незаконных торговых объекта. Стоит также отметить, что еще 80 ларьков демонтировали сами владельцы после того как оплатили крупный штраф. Были снесены также и 57 ларьков, в которых торговали контрафактной табачной продукцией.

- В результате, составлено 25 протоколов по статьям областного закона «Об административных правонарушениях», 3 протокола по ст. 14.2 КоАП РФ, 6 протоколов по ст. 15.12 КоАП РФ, изъято 3683 пачки контрафактных табачных изделий, - говорится в тексте сообщения.

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Никаких документов на продукцию у хозяина не обнаружилось.