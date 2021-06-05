Коронавирус унес жизни еще 11 жителей донского региона

В Ростовской области от коронавируса скончались еще 11 человек Фото: "КП" Архив

В Ростовской области увеличилось количество смертельных исходов от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

За минувшие сутки от опасной инфекции скончались еще 11 человек. Таким образом, общее количество летальных исходов достигло 4 499.

- Новыми жертвами коронавируса стали пять женщин, 64, 70, 81, 82, 85 лет, и шестеро мужчин - 71, 74, 76, 77, 80, 83 лет, - говорится в тексте сообщения.

Стоит отметить, что все скончавшиеся имели сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Важно и то, что в настоящее время в госпиталях в тяжелом состоянии находятся еще семеро человек, все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, и за их жизни неустанно борются врачи.

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Общее количество зараженных приближается к 95 тысячам человек.