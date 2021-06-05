В Ростове автоледи протаранила кирпичную стену. Фото: ГИБДД по РО

В донской столице невнимательная автоледи протаранила насквозь кирпичную стену.

Инцидент произошел в субботу, 5 июня, на проспекте Буденновском в районе дома № 10. По предварительным данным, 54-летняя автоледи на автомобиле Toyota Raw 4 пробила кирпичный забор. Причиной ДТП стало то, что водитель попросту перепутала педали в автомобиле.

В результате аварии машина опрокинулась и зависла на остатках стены в вертикальном положении. Транспортное средство получило сильные механические повреждения, а сама автоледи, к счастью, никаких повреждений не получила и отделалась лишь легким испугом.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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По предварительным данным, машина потеряла управление при повороте на АЗС.