В Ростове вблизи Ворошиловского моста столкнулись две иномарки

В Ростове столкнулись две иномарки Фото: "КП" Архив

В донской столице случилась авария с участием двух иномарок.

Инцидент произошел в субботу, 5 июня, на улице Левобережная, 1 "а", на въезде на Ворошиловский мост. По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля Kia Rio двигался со стороны стадиона "Ростов-Арена" и не уступил дорогу машине Ford Transit под управлением 41-летнего автомобилиста, которая ехала со стороны Батайска.

От сильного удара Ford отбросило на бетонные ограждения. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Оба автомобиля получили сильные механические повреждения.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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