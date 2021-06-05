В Ростовской области сгорел отечественный автомобиль

В Ростовской области сгорел автомобиль. Фото: ГУ МЧС

Инцидент произошел в субботу, 5 июня, около половины второго ночи в хуторе Персиановский Октябрьского района. Автомобиль марки ВАЗ-21099 вспыхнул на улице Октябрьской. Очевидцы, заметившие огонь и дым, незамедлительно вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено два квадратных метра, иначе говоря, вся машина. Локализовать возгорание пожарным удалось в 01:36, а уже через минуту огонь был полностью потушен. К счастью, в результате пожара никто не пострадал, пламя не успело перекинуться на стоящие поблизости автомобили и деревья. В настоящее время причина возгорания остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам, а также, им необходимо будет оценить степень причиненного ущерба.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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