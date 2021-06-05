Ростовчанин пострадал при пожаре в пятиэтажном доме

В Ростове человек пострадал при пожаре в пятиэтажке Фото: "КП" Архив

В донской столице при пожаре пострадал местный житель.

Инцидент произошел в пятницу, 4 июня, около половины десятого вечера в Ворошиловском районе города. На улице Башкирской загорелась квартира в пятиэтажном доме. Соседи почувствовали запах дыма и вызвали к месту происшествия пожарных.

Но так как площадь возгорания составила всего половину квадратных метра, то потушить пламя удалось до приезда огнеборцев. Но даже при таком пожаре смог пострадать человек, еще одного приехавшие спасатели смогли вытащить вовремя. Причина возгорания пока остается неизвестной.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались десять человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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