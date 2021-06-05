В новочеркасском парке были похищены светильники более чем на полмиллиона рублей

В Новочеркасске злоумышленники похитили из парка светильники на полмиллиона Фото: "КП" Архив

В парке Электровозостроителей в Новочеркасске неизвестными были похищены 89 светильников. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На данный момент в парке идет масштабная реконструкция, ее планируется окончить в августе 2022 года. Выбранный подрядчик в настоящее время ведет укладку плитки и резинового покрытия, а также устанавливают бордюры. Совсем скоро в парковых аллеях поставят скамейки и урны.

А с января по апрель из парка неизвестные то и дело похищали светильники. Таким образом, их оказалось украдено 89 штук, а общая сумма похищенного составила более 500 тысяч рублей.

- Сейчас полиция ищет правонарушителей. В начале июня благодаря усилиям подрядчика и департамента ЖКХ и благоустройства города освещение в парке удалось восстановить, - говорится в тексте сообщения.

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Полиция уже занимается поисками злоумышленника.